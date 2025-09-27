Paraná se prepara para el Festival Mirador TEC: cultura, innovación y tecnología en el Patito Sirirí
El Gobierno de Entre Ríos anunció la realización del Festival Mirador TEC, un encuentro que fusionará cultura, innovación y tecnología el próximo 3 de octubre desde las 18 en el parque Patito Sirirí de Paraná, con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a vivir una experiencia 360 al aire libre, que combinará música en vivo, video mapping, performances artísticas y gastronomía.
El evento es organizado junto al Mirador TEC, con apoyo del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) Seguros, la Secretaría de Cultura y la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de la provincia. También participan, en una alianza público-privada, Tierra Bomba y Paraná Come.
Durante la jornada, el escenario Tierra Bomba será el eje central de un viaje musical que unirá lo digital con lo humano: desde la música electrónica y contemporánea, pasando por los sonidos sintetizados del funk, disco y soul de los 70, hasta llegar a las raíces latinoamericanas en un diálogo entre lo ancestral y las máquinas.
El festival se plantea como un mirador hacia el futuro, donde creatividad y tecnología se integran como motor cultural, social y económico para la provincia.
Programación destacada
- 19.00: El Combo Mutante
- 20.30: Video mapping, performance y site specific
- 21.00: Las Modas
- 21.45: DJ Nicolás Negrete
- 22.15: Factor Fun
- 23.00: DJ Nicolás Negrete & Performance Mergulhar y Gogo Dance
La intervención artística Performance & Site Specific estará bajo la dirección de @PacaSideral, con PlayflowPerformance como artistas invitadas.
El Mirador TEC, un nuevo espacio en Paraná
El festival marca la apertura del Mirador TEC, un edificio sostenible que combina innovación tecnológica y participación ciudadana, impulsando la economía del conocimiento y la economía naranja.
En articulación con La Vieja Usina, el Mirador TEC Inmersivo, el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos y el Centro Provincial de Convenciones, se conforma un polo cultural y tecnológico único en la región, con una vista privilegiada al río Paraná y pensado para ser habitado de manera creativa.