Paraná: se normalizó el servicio tras finalizar la intervención en la red de agua de avenida De las Américas
Concluyeron los trabajos de reparación en la red de agua potable sobre avenida De las Américas, y de manera gradual y progresiva, a lo largo de la tarde, se irá normalizando el abastecimiento en los barrios de las zonas oeste y sudoeste de la ciudad, que son atendidos por el Centro de Distribución Ejército.
Durante el desarrollo de la intervención, iniciada en horas de la mañana, se registraron episodios de baja presión o falta de suministro en algunos sectores del área urbana, como consecuencia de las tareas realizadas sobre una cañería distribuidora.
Desde el área correspondiente se indicó que, con la finalización de los trabajos, el sistema comenzará a recuperar su funcionamiento habitual, restableciendo paulatinamente el servicio en los hogares afectados.