Paraná: se levantó el paro de transporte en las líneas del Área Metropolitana
A media mañana de este jueves, los choferes del servicio metropolitano comenzaron a percibir la totalidad de sus haberes, motivo por el cual la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Entre Ríos resolvió levantar el paro total de actividades sin asistencia que se sostenía desde las 00 del jueves 7 de agosto. No obstante, la medida de fuerza continúa en el servicio urbano.
Desde ese momento se reanudó la circulación de los colectivos metropolitanos que conectan Paraná con San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda, Villa Fontana y Sauce Montrul, correspondientes a las líneas 4, 6, 12, 15, 17, 20, 22, 24 y AM.