Paraná se afianza como sede nacional de competencias deportivas y recibe elogios por la organización del Campeonato Argentino de Wakeboard
Paraná volvió a posicionarse como un punto clave para el deporte nacional al albergar el Campeonato Argentino de Wakeboard, realizado del 21 al 23 de noviembre en el balneario Thompson. El evento fue organizado por la Escuela Fly Wakeboard del Club Náutico, con fiscalización de la Federación Argentina de Esquí y Wakeboard (FADEW) y acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo (EMPATUR).
Durante tres jornadas, la ciudad recibió delegaciones de distintas provincias y países, consolidándose como un destino competitivo para el turismo deportivo.
El entrenador del Equipo Argentino y director de la Escuela Fly Wakeboard, Renato Buscema, celebró los resultados: “El balance es muy positivo, en lo deportivo, lo organizativo y lo turístico”, afirmó. También destacó el apoyo municipal y de los sponsors locales, y remarcó la satisfacción de los participantes con la atención, la hotelería y la gastronomía paranaense.
Por su parte, Javier Marcó, integrante de la organización, subrayó el valor del torneo para el crecimiento deportivo y turístico: “Los objetivos fueron cumplidos y no dudamos de que vamos a poder tener este tipo de eventos nuevamente en la ciudad”, expresó.
En la misma línea, María Soledad Álvarez, presidenta de FADEW, felicitó a Paraná y al equipo organizador por impulsar una competencia que fortalece la disciplina a nivel nacional.
La rider italiana Chiara Virag, una de las figuras del torneo, también elogió a la ciudad: “Agradezco a la ciudad, al Municipio y al EMPATUR por un evento de gran nivel. Me ha gustado muchísimo”, señaló.
Resultados oficiales
Sub 9
- Martina de Palma Bernachea
- Anton Ortega Anaya
Junior Masculino
- Tobías Saidel
- Mateo Menchini
- Ezequiel Maggiani
Mayores de 40 Masculino
- Marcelo Bressa
- Leandro Alem
- Claudio Pagliari
Intermedia Masculino
- Franco Camargo
- Pablo Venturino
- Ricardo Cámara
Mayores de 30 Master Masculino
- Ezequiel de Palma
- Giovanni Vigo Maciel
- Renato Buscema
Open Mujeres
- Chiara Virag
- Lucrecia Amoroso
- Bárbara Saidel
Open Masculino
- Kai Ditsch
- Agustín Fontana
- Tomás Valentini