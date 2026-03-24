Paraná restringe el acceso vehicular al Club de Pescadores por prevención estructural
La Municipalidad de Paraná dispuso el cierre del estacionamiento municipal en el sector de acceso al Club de Pescadores, con el objetivo de evitar el ingreso de vehículos que intenten circular hacia el área del club y así priorizar la seguridad de vecinos y visitantes.
En este contexto, la decisión se vincula directamente con el estado de situación del puente que brinda acceso al Club de Pescadores, cuya condición estructural está siendo evaluada por las áreas técnicas competentes.
Como medida preventiva, y hasta tanto se analicen en detalle las condiciones estructurales del sector, se dispuso restringir la circulación vehicular en las inmediaciones para reducir riesgos y garantizar la seguridad en la zona.