Paraná: restablecieron el servicio de agua potable tras la reparación de una cañería en el puente Blanco

Redacción | 02/09/2025 | Paraná | No hay comentarios

A la medianoche concluyó la intervención en la red de agua potable sobre el puente Blanco, donde personal municipal trabajó desde la tarde en la reparación de una cañería distribuidora de 150 milímetros.

El abastecimiento del suministro comenzó a normalizarse de manera gradual durante la mañana, en caudales y presión, en la zona atendida por el sistema de gravedad desde el Centro de Distribución Ejército.

Por esta razón, entre la jornada de ayer y las primeras horas de hoy, mientras se recuperaba el funcionamiento de los sistemas operativos de distribución, se registraron casos de baja presión en algunos sectores de los barrios Mercantil, Padre Kolbe, San Agustín, Puerto Viejo, Bajada Grande y zonas aledañas.

