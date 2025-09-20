Paraná reprograma el Festival Arte Joven: música, cultura y feria de emprendedores en Sala Mayo
La Municipalidad de Paraná llevará adelante este fin de semana el Festival Arte Joven, una propuesta enmarcada en la Semana de las Juventudes que invita a celebrar el Día de la Primavera y el Día del Estudiante con actividades culturales, artísticas y emprendedoras.
La grilla, que había sido anunciada con anterioridad, fue reprogramada debido a la inestabilidad climática, pero mantiene todas las propuestas previstas. La Sala Mayo será el escenario central con feria de emprendedores, patio gastronómico, la premiación de los Juegos Deportivos Universitarios y una variada cartelera musical en vivo.
Agenda del sábado
De 17 a 21 horas habrá feria de emprendedores. A las 19:30 se realizará la entrega de premios de los Juegos Deportivos de la Ciudad – Edición Universitarios, que reconocen el esfuerzo de más de 900 estudiantes terciarios y universitarios.
En tanto, el Festival Fluir, originalmente programado en el balneario Thompson, se llevará a cabo en Drake Pub & Club, ubicado en el mismo complejo, con entrada libre y gratuita.
Agenda del domingo
Desde las 12 hasta las 21 horas, la Sala Mayo será nuevamente el punto de encuentro con feria de emprendedores, patio gastronómico y la actuación de bandas y solistas jóvenes locales como Mística de Río, Groove Amor, Wanda Gaioli, Pequeños Seres, Preguntale Aquel y Funky Delight. La programación incluye géneros que van desde la cumbia y el pop, hasta el rock alternativo, la electrónica y el funk, ofreciendo un abanico musical para todos los gustos.
La iniciativa, organizada por la Municipalidad a través de la Dirección General de Juventudes y las Subsecretarías de Cultura, Deportes y Producción, busca promover la creatividad, el talento joven y los emprendimientos locales, al tiempo que fomenta la integración de la comunidad estudiantil.
El espíritu del festival se vincula al proyecto “Paraná Ciudad Universitaria”, impulsado por Marca Paraná, que articula acciones con universidades e instituciones educativas para fortalecer la identidad académica de la ciudad, integrar a los estudiantes a la vida local y proyectar a Paraná como un polo educativo regional.