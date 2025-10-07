Paraná: repavimentaron un tramo de calle México tras reparar la red cloacal
La Municipalidad de Paraná culminó este lunes la repavimentación del tramo de calle México comprendido entre Tucumán y Córdoba, tras haber realizado previamente trabajos de reparación en la red cloacal. La intervención se originó luego de detectarse una obstrucción causada por una obra privada en construcción, y el tránsito fue habilitado en las últimas horas de la tarde.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, precisó que “a partir de una obra en un edificio que generó un inconveniente serio, tuvimos que reemplazar 45 metros de cañería cloacal obstruida con hormigón. Eso implicó una intervención importante en la calzada, por lo que fue necesario recomponer tanto la red como el pavimento”.
Asimismo, Loréfice explicó que la repavimentación “se enmarca en el plan de mantenimiento de la trama vial del área central, con el objetivo de dejar la calle en óptimas condiciones”.
Los trabajos incluyeron excavaciones de más de tres metros de profundidad para acceder a la cañería colectora, reemplazar el tramo afectado y restablecer todas las conexiones domiciliarias. Concluidas esas tareas, se recompuso de forma provisoria la calzada hasta concretar la repavimentación definitiva este lunes.