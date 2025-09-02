Paraná: repararon la cañería de agua potable en Toscanini y 3 de Febrero
El personal municipal realizó una tarea de emergencia tras la rotura de una cañería durante los trabajos que lleva adelante la empresa constructora encargada de colocar el nuevo caño de impulsión de agua, que conectará la planta potabilizadora Echeverría con el centro de distribución Ramírez.
Desde las 14 horas se inició la reanudación gradual y progresiva del suministro en las dos zonas afectadas por la intervención.
El restablecimiento alcanzó:
- El sector comprendido entre avenida Francisco Ramírez, Colón, San Luis y la costa del río Paraná, que incluye los barrios Macarone y El Morro.
- La zona delimitada por Ramírez al este, Fraternidad, 3 de Febrero al norte y la costa del río Paraná, en jurisdicción de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.
Durante la reparación se registraron casos de baja presión o falta de suministro en dichos sectores.
A lo largo de la tarde el servicio de agua potable se irá normalizando en caudal y presión en todas las áreas afectadas.