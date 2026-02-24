Paraná: repararán una cañería de agua potable en avenida Ramírez y habrá reducción de calzada
Personal municipal llevará adelante trabajos de reparación en una cañería distribuidora de agua potable este miércoles por la mañana en la intersección de avenida Francisco Ramírez y 25 de Mayo, en el carril norte-sur de ingreso a la ciudad.
Debido a que el conducto se encuentra ubicado debajo de la calzada, las tareas requerirán reducción del tránsito vehicular en ese tramo, ya que se trabajará con maquinaria pesada y operarios en el lugar.
Desde el Municipio recomendaron a los automovilistas circular con precaución mientras se desarrollen las labores.
En principio, se informó que no está previsto que el servicio de agua potable se vea afectado en la zona.