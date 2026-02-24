Maran Suites & Towers

Paraná: repararán una cañería de agua potable en avenida Ramírez y habrá reducción de calzada

Redacción | 24/02/2026 | Paraná | No hay comentarios

Personal municipal llevará adelante trabajos de reparación en una cañería distribuidora de agua potable este miércoles por la mañana en la intersección de avenida Francisco Ramírez y 25 de Mayo, en el carril norte-sur de ingreso a la ciudad.

Debido a que el conducto se encuentra ubicado debajo de la calzada, las tareas requerirán reducción del tránsito vehicular en ese tramo, ya que se trabajará con maquinaria pesada y operarios en el lugar.

Desde el Municipio recomendaron a los automovilistas circular con precaución mientras se desarrollen las labores.

En principio, se informó que no está previsto que el servicio de agua potable se vea afectado en la zona.

Tags:, , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X