Paraná: reparan una cañería distribuidora en calle Montiel y podría haber baja presión en varios barrios
La Municipalidad de Paraná realiza este miércoles una intervención en la red de agua potable en calle Montiel, en inmediaciones de su intersección con Gutiérrez, donde personal municipal trabaja en la reparación de una cañería distribuidora de 150 milímetros.
Debido a estos trabajos, podría registrarse baja presión en algunos sectores de los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y zonas aledañas, áreas que se abastecen por el sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército.
Las tareas se extenderán durante las próximas horas, por lo que se recomienda a los vecinos adoptar las previsiones necesarias y hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, a fin de asegurar el suministro para las actividades esenciales del hogar.