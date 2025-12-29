Paraná: reparan una cañería de agua dañada durante trabajos de tendido de cableado
Personal municipal de Paraná, desplegó un operativo de emergencia desde el mediodía de este lunes para reparar una cañería de distribución de agua de 100 milímetros que resultó averiada por una empresa constructora mientras realizaba trabajos de tendido de cableado para un servicio público.
La intervención se llevó adelante sobre avenida Jorge Newbery, en el tramo comprendido entre Soldado Bordón y 2 de Abril, donde se detectaron fracturas en el conducto distribuidor que afectaron el normal suministro del servicio.
Como consecuencia de la rotura, durante la tarde se registraron baja presión y falta de agua en distintos sectores del área delimitada por Miguel David, Mihura, Lisandro de la Torre y el Parque Industrial General Belgrano.
Antes de las 18 horas, los operarios lograron concluir la reparación de una de las fracturas, lo que permitió restablecer el servicio en parte de la zona afectada, iniciándose el proceso de reabastecimiento domiciliario para garantizar el acceso al suministro.
No obstante, desde el Municipio informaron que en las primeras horas de este martes se retomarán los trabajos, ya que será necesaria la sustitución de aproximadamente 20 metros de la red pública dañada. Durante el avance de esas tareas, podrían producirse bajas transitorias de presión en algunos sectores del mismo radio urbano.