Paraná: reparan una cañería clave en el centro de distribución Parque del Lago y podría haber baja presión en varios barrios
La Municipalidad de Paraná informó que personal especializado trabaja en la reparación de una cañería de impulsión de 700 milímetros dentro del predio del centro de distribución Parque del Lago, ubicado en el barrio Gazzano. Se trata de un conducto fundamental que abastece al sistema de bombeo encargado de distribuir agua potable a la red pública.
Como consecuencia de estas tareas, podrán registrarse baja presión o interrupciones temporales en el servicio dentro del sector abastecido por ese sistema. El área afectada comprende la zona delimitada por avenida Almafuerte, Artigas, Salvador Caputo y Lisandro de la Torre, además de los barrios cercanos.
Las labores se desarrollarán durante la mañana, con una estimación de finalización hacia las primeras horas de la tarde.
Desde el municipio recomendaron a los usuarios del sector afectado adoptar medidas de precaución, entre ellas realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, recurso que resulta esencial para garantizar las actividades básicas del hogar mientras duren los trabajos.