Paraná: reparan un caño maestro de agua potable en avenida Francisco Ramírez y podría haber baja presión
Personal municipal trabaja esta mañana en la reparación de un conducto de 500 milímetros correspondiente a la salida de bombeo del centro de distribución Ramírez hacia la red pública.
La intervención se realiza sobre avenida Francisco Ramírez, en el tramo comprendido entre calles Enrique Carbó y Villaguay.
Posible baja presión en varios sectores
Como consecuencia de los trabajos, podrían registrarse casos de baja presión de agua en:
- Casco céntrico
- Barrio Hipódromo
- Barrio Rocamora
- Parte de Santa Lucía
Se estima que las tareas se extenderán hasta las primeras horas de la tarde.
Desde el área técnica recomendaron a los vecinos de las zonas afectadas hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, lo que permitirá sostener el suministro para las actividades esenciales del hogar mientras dure la intervención.
Corte total de tránsito
Para poder ejecutar la reparación, se dispuso un corte total de tránsito en ese tramo de avenida Francisco Ramírez.
Por ese motivo, se solicita a los automovilistas circular con precaución y utilizar vías alternativas en las arterias adyacentes.