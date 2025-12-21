Paraná: reparan un caño de impulsión en avenida Ramírez y advierten posibles cortes de agua
Personal municipal de Paraná lleva adelante este domingo una intervención en la red de agua potable sobre avenida Francisco Ramírez, donde se realizan trabajos de reparación en un caño de impulsión de 500 milímetros, en el tramo comprendido entre calles Villaguay y Racedo.
Como consecuencia de estas tareas, podrían registrarse episodios de baja presión o falta de suministro en el sector delimitado por Maciá, Artigas, avenida Ramírez hasta avenida de Las Américas y Jorge Newbery, además de zonas aledañas. Desde el municipio estimaron que la labor se extenderá hasta las primeras horas de la tarde.
Ante esta situación, se recomendó a los vecinos del área afectada extremar el cuidado de las reservas domiciliarias hasta que el servicio se normalice por completo.
Los trabajos implican además un corte total del tránsito vehicular sobre avenida Francisco Ramírez, debido a la ubicación del conducto y al movimiento de maquinaria pesada y operarios. El paso de automóviles permanece interrumpido desde Villaguay hasta Racedo, en sentido norte-sur.
Por este motivo, se solicita a los automovilistas circular con precaución por la zona y utilizar vías alternativas, teniendo en cuenta las restricciones vigentes durante el desarrollo de la obra.