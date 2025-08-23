Paraná: reparan cañería de agua potable en Pérez Colman y 3 de Febrero
Personal municipal lleva adelante esta noche trabajos de emergencia tras detectarse una rotura en una cañería de distribución durante la colocación de un nuevo caño de impulsión de agua que conectará la planta potabilizadora Echeverría con el centro de distribución Ramírez.
La avería afectó un conducto de 250 milímetros, lo que podría generar baja presión o falta de suministro en distintos sectores de la ciudad. Las zonas comprometidas abarcan desde avenida Francisco Ramírez, Colón y San Luis hasta la costa del río Paraná, incluyendo los barrios Macarone y El Morro. También estarán afectados sectores entre Ramírez y el este, Fraternidad, 3 de Febrero hacia el norte, hasta la costa del río, en jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.
Las tareas se extenderán hasta la medianoche, tras lo cual se prevé una restablecimiento gradual del servicio.
Recomendaciones
Se solicita a los vecinos de las zonas afectadas hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, para asegurar el abastecimiento de las necesidades básicas del hogar mientras duren los trabajos.