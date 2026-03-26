Paraná refuerza la prevención del cáncer de cuello uterino con consultorio a demanda en el CAPS Illia
La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, subrayó la importancia de los controles ginecológicos regulares para prevenir y detectar a tiempo el cáncer de cuello uterino. “Prevenir salva vidas. Con controles regulares y acceso a la información, este tipo de cáncer puede evitarse o tratarse a tiempo”, sostuvo.
En ese marco, anunció que el 8 de abril, desde las 8.00, en el CAPS Illia (Provincias Unidas 330) habrá consultorio a demanda, sin turno previo. Allí, detalló, “se brindan atención gratuita, asesoramiento y realización de estudios preventivos durante todo el año”.
Además, explicó que desde los Centros de Atención Primaria de la Salud “se impulsan distintas acciones territoriales para informar y acompañar a la población”, con el objetivo de acercar la prevención a los barrios.
Enrique remarcó que “es fundamental que las mujeres y personas sexualmente activas realicen sus controles ginecológicos de manera regular, especialmente el Papanicolaou (PAP)”, ya que este estudio “permite identificar lesiones en etapas tempranas”, cuando las posibilidades de tratamiento y cura son mayores.
Más adelante, la funcionaria destacó que el cáncer de cuello uterino está estrechamente vinculado al Virus del Papiloma Humano (VPH), una infección frecuente que en la mayoría de los casos no presenta síntomas. “Por eso es clave la prevención, tanto a través de los controles como de la vacunación contra el VPH, que está incluida en el calendario nacional y es gratuita”, agregó.
En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de promover el acceso equitativo a la salud y fortalecer las campañas de concientización. “Muchas veces, por desconocimiento o por dificultades en el acceso, los controles se postergan. Nuestro objetivo es acercar los servicios de salud a la comunidad y generar conciencia sobre la importancia de la detección precoz”, concluyó Enrique.