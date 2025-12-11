Paraná refuerza controles y pide un uso responsable del agua ante el aumento del consumo estival
La Municipalidad de Paraná reiteró su pedido a la ciudadanía para evitar el derroche de agua y garantizar un uso eficiente del recurso, en un contexto donde la temporada estival incrementa de manera significativa la demanda. Además, recordó la importancia de respetar los días y horarios establecidos para el lavado de veredas, patios, vehículos y maquinarias, según lo dispuesto por la normativa vigente.
La Ordenanza N.º 10.066, denominada “Cuidado y uso eficiente del agua”, fija los criterios y restricciones destinados a asegurar un consumo responsable en toda la ciudad de Paraná. La regulación define franjas horarias precisas para realizar tareas de limpieza utilizando agua potable.
“Durante la temporada estival, una de las prioridades es velar por el consumo responsable, atento a las necesidades del suministro ante las altas temperaturas”, señaló el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara.
Para el lavado de veredas y patios, la normativa establece que sólo puede realizarse utilizando mangueras con sistema de corte, hidrolavadoras o baldes. Los horarios autorizados son:
- Martes, de 0 a 9.30
- Sábados, de 0 a 9.30 y de 13 a 16
La ordenanza abarca a viviendas familiares, inmuebles bajo propiedad horizontal, comercios, alojamientos, industrias, galpones, depósitos, instituciones educativas y deportivas, además de oficinas y dependencias públicas o privadas dentro del ejido municipal.
En cuanto al lavado de vehículos y maquinarias, las franjas habilitadas son:
- Miércoles, de 0 a 9.30
- Viernes, de 0 a 9.30 y de 13 a 16
Estas disposiciones alcanzan tanto a vehículos particulares como a unidades afectadas a comercio, transporte de pasajeros, bienes y mercaderías.
El Municipio recordó que quienes detecten incumplimientos pueden realizar denuncias ante la Dirección de Control Urbano o comunicarse con el SAV 147.