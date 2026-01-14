Paraná: reestablecen el servicio de agua tras finalizar la reparación en avenida Blas Parera
La Municipalidad de Paraná informó que finalizó la intervención en la red de agua potable sobre avenida Blas Parera, luego de que personal municipal concluyera, cerca de las 17, la reparación de una cañería distribuidora de 150 milímetros ubicada en inmediaciones del cruce con la colectora de avenida Circunvalación José Hernández.
Según se detalló oficialmente, el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual y progresiva a lo largo de la tarde en el sector comprendido entre Ayacucho, Almafuerte, López Jordán y Don Bosco, además de zonas aledañas.
Durante el desarrollo de los trabajos, algunos barrios registraron baja presión de agua, una situación que se normalizará progresivamente a medida que el sistema recupere su funcionamiento habitual tras la reparación efectuada.