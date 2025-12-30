Paraná reduce la contribución municipal en la boleta de la luz y apunta a aliviar el costo del servicio
Durante la segunda sesión extraordinaria del año, el Concejo Deliberante de Paraná sancionó por unanimidad una ordenanza que dispone la reducción de la alícuota de la Contribución Única Municipal aplicada a los Servicios Públicos de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. La medida regirá para las facturaciones emitidas a partir del 1° de enero de 2026 y se enmarca en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Entre Ríos y más de 60 municipios para impulsar políticas públicas de acompañamiento y alivio económico a la comunidad.
El presidente del Concejo Deliberante, David Cáceres, explicó que la decisión impacta directamente en uno de los conceptos que integran la boleta del servicio eléctrico. “Los vecinos y vecinas ven dos ítems en la factura de la luz: la Tasa de Alumbrado Público, que ya fue reducida con la aprobación de la Tributaria, y la Contribución Municipal, que ahora baja del 8 al 6 por ciento como resultado de un trabajo coordinado entre la Provincia y los municipios”, detalló.
Cáceres precisó además que, si bien el sujeto obligado al pago de la contribución es la empresa proveedora del servicio, en este caso Enersa, el acuerdo alcanzado “va a permitir aliviar la carga que afrontan los vecinos y vecinas cuando pagan la boleta de la luz”, gracias al consenso logrado entre el Gobierno provincial, la empresa distribuidora y los municipios.
Ahorro energético y generación propia
El titular del cuerpo legislativo destacó que la reducción también es posible por las políticas energéticas impulsadas desde el Municipio. “Esto se logra gracias al programa Paraná 100% LED, que permite un ahorro significativo de energía, y a la previsibilidad de que durante este año finalice la construcción del Parque Fotovoltaico, lo que permitirá que la ciudad genere energía propia”, afirmó. Según explicó, la producción estimada alcanzará para cubrir prácticamente todo el consumo del alumbrado público.
Balance legislativo y reconocimiento a la comunidad
Al referirse al trabajo del Concejo Deliberante durante el año, Cáceres valoró que, “a pesar de un contexto económico, social y político complejo, el cuerpo legislativo de Paraná ha sido un ejemplo de convivencia ciudadana y política”.
Finalmente, agradeció a la ciudadanía por el acompañamiento: “Gracias a la confianza de los vecinos, que cumplen con el pago de sus tasas, podemos sostener una gestión con fondos municipales, con un presupuesto austero pero responsable y eficiente, que nos permite seguir prestando servicios de calidad y planificar obras estratégicas para la ciudad”.