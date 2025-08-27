Paraná: reconfiguraron la circulación en calle Chacabuco
La Municipalidad de Paraná dispuso una modificación en el sentido de circulación de calle Chacabuco, que a partir de ahora será exclusivamente de Este a Oeste entre Presidente Perón y Arturo Illia.
La medida responde a la necesidad de garantizar una circulación más segura y fluida, luego de registrarse frecuentes inconvenientes por el tránsito vehicular y las dificultades para la salida de vehículos de cocheras particulares en ese tramo.
Para acompañar la implementación, el Municipio colocará la señalización y cartelería correspondiente, a fin de informar a los vecinos y conductores sobre el nuevo esquema de tránsito en la zona.