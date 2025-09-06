Paraná recibirá una masterclass de la flautista brasileña Cássia Carrascoza
La reconocida flautista brasileña Cássia Carrascoza, intérprete, educadora e investigadora de trayectoria internacional, ofrecerá una masterclass en Paraná el próximo jueves a las 18 en el auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio. La actividad será con entrada libre y sin inscripción previa.
El encuentro es organizado por la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, con el auspicio de la Universidad de São Paulo (USP).
Trayectoria internacional de Cássia Carrascoza
Carrascoza es profesora en la Universidad de São Paulo (USP), donde coordina el Laboratorio de Flauta. Fue flautista principal de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de São Paulo (1999-2018) y de la Orquesta Sinfónica Jazz del Estado de São Paulo (2000-2014). Además, integró la Camerata Aberta, con la que obtuvo premios destacados.
Su carrera artística la llevó a escenarios de Hungría, Países Bajos, Francia y Estados Unidos, y cuenta con un amplio repertorio de obras escritas especialmente para ella.
Innovación e investigación musical
Como investigadora y promotora, Carrascoza se ha especializado en la música contemporánea brasileña. Entre sus proyectos discográficos se destacan Tempo Transversal – Flauta Expandida y el álbum audiovisual Imaginaciones Sonoras: Inmersión Telemática, grabado de manera telemática como parte de sus estudios en música telemática.
Actualmente, su trabajo se centra en la composición colaborativa, la performance audiovisual telemática y la improvisación con electrónica e inteligencia artificial. Además, dirige el Ensamble Telemático La Flauta, integrado por estudiantes de la USP que colaboran con músicos internacionales en proyectos de música de cámara a distancia. También se desempeña como directora de la Orquesta Sinfónica de la USP, consolidándose como una figura clave en la difusión de la música contemporánea.