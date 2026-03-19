Paraná recibirá apoyo internacional para fortalecer la apicultura
El gobierno de Entre Ríos pondrá en marcha el programa “Desarrollo Productivo del Sector Apícola de Entre Ríos“, tras la firma del convenio de financiamiento con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), prevista para este viernes en la capital provincial.
La firma del acuerdo se llevará a cabo en el marco de una misión destinada a respaldar la implementación de un programa que el organismo internacional impulsa en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. En este encuentro, autoridades y equipos técnicos trabajan en conjunto para avanzar en su ejecución.
El programa será gestionado por la Secretaría General de la Gobernación, bajo la dirección de Mauricio Colello, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). Esta iniciativa se desarrollará en colaboración con la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Con un financiamiento total de 16,5 millones de dólares, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer la producción apícola mediante inversiones en infraestructura vial y productiva. Entre las acciones clave se incluye la mejora de accesos a salas de extracción y apiarios, la incorporación de equipamiento, la promoción de la diversificación productiva y el desarrollo de capacitaciones en buenas prácticas, gestión, sostenibilidad y fortalecimiento organizacional.
Las intervenciones se llevarán a cabo en los departamentos de Nogoyá, Paraná, Gualeguaychú, Federal, Uruguay, Feliciano, Victoria, Concordia, Diamante, Federación y Tala, beneficiando directamente a más de 5.800 personas. Entre los beneficiarios se encuentran 1.209 pequeños productores apícolas, lo que representa cerca del 50 por ciento del total provincial, y 951 personas, incluidos jóvenes de escuelas rurales que tendrán la oportunidad de incorporarse a esta actividad.
Además, el programa generará un impacto significativo en las comunidades rurales, mejorando las condiciones de producción, la accesibilidad y promoviendo el desarrollo local, lo que contribuirá a fortalecer el arraigo en el territorio.
La agenda de la misión finalizará el próximo sábado en la 29° edición de la Expo Maciá, donde se presentará el programa ante productores apícolas de toda la provincia.