Paraná recibe un torneo de sóftbol de franquicias con figuras de todo el mundo
Referentes del sóftbol paranaense organizan un torneo de franquicias de primer nivel mundial, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos, y la presencia de jugadores de Japón, Canadá, Estados Unidos y otros países.
Forman parte del certamen equipos de distintas franquicias como Acción–Vortex (Argentina), South Argentina (Argentina), Caciques by Swing (Chile), City Pan (Chile), Team Finca Jujure (Venezuela) y Argentina U23, además de peloteros de diversas nacionalidades que se suman a los planteles.
En diálogo con la prensa, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, destacó la jerarquía del evento: “Es un torneo de franquicias que trae a los mejores jugadores del mundo, es un evento de primer nivel mundial que muestra la potencialidad que tiene nuestra ciudad para ser receptora de torneos de sóftbol y de torneos de distinta índole en general”, indicó.
En la misma línea, Luyego puso el foco en el vínculo histórico de la capital entrerriana con esta disciplina. Consideró que “Paraná está muy hermanada con el sóftbol, es una identidad que nos lleva a todos lados del planeta y el municipio que conduce la intendenta Rosario Romero está para acompañar este tipo de eventos”, remarcó.
Por su parte, Duilio Scialacomo, uno de los organizadores del torneo, subrayó el carácter innovador de la propuesta. Señaló: “Para nosotros es un desafío muy grande, porque si bien Paraná ha sido sede de eventos internacionales a nivel selecciones, principalmente con Panamericanos, Mundiales, Sudamericanos, esto fue una idea y una propuesta diferente, que es como se juega en el mundo, la alta competencia, que tiene este formato”.
La agenda del evento también incluye propuestas artísticas. Este viernes actuará la banda “La Montrull” y el sábado el cierre estará a cargo de Mario Pereira, completando así una grilla que combina deporte de elite y espectáculos en vivo.