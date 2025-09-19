Paraná recibe la primavera con festivales de arte, deporte y bienestar
La Municipalidad de Paraná dio a conocer una amplia agenda de propuestas para este fin de semana, en el marco de la llegada de la primavera. Entre ellas se destacan el Festival de Arte Joven en Sala Mayo, la entrega de premios de los Juegos Deportivos Universitarios y el acompañamiento al Festival Fluir en el Thompson.
El Festival de Arte Joven se llevará a cabo el sábado y domingo desde las 17, con la participación de 47 emprendedores que exhibirán productos y servicios locales. La directora de Juventudes, Camila Fariza, resaltó que se ofrecerá “una amplia propuesta cultural que incluye música en vivo de distintos géneros, como rock, reggae y electrónica. La entrada es libre y gratuita, lo que permite que todos puedan disfrutar de un ambiente festivo y familiar”. Además, se instalará un patio astronómico con experiencias interactivas.
En paralelo, el evento incluirá la entrega de premios de los Juegos Deportivos Universitarios, que convocaron a más de 900 estudiantes universitarios y terciarios. El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, señaló: “Este es un gran momento para celebrar el deporte y el esfuerzo de nuestros estudiantes, en el marco del Día del Deporte Universitario”.
La agenda se completa con el Festival Fluir, este sábado en el Thompson desde las 11 hasta las 19, con acceso libre y gratuito. Su organizadora, María José Armándola, destacó: “Habrá actividades como pilates, yoga, acroyoga y meditación con un chamán que utilizará cuencos. Estamos promoviendo un estilo de vida saludable y acceso a herramientas de bienestar”. El encuentro sumará además música en vivo y un paseo de emprendedores gastronómicos y artesanales.
Con estas iniciativas, Paraná busca recibir la primavera con propuestas para todos los gustos, uniendo arte, deporte, cultura y bienestar.