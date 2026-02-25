Paraná recibe este sábado la tradicional regata Doble Vuelta del Ocho
El río Paraná será escenario de una nueva edición de la travesía “Doble Vuelta del 8”, una de las competencias más emblemáticas del calendario regional de remo. La cita será este sábado 28 de febrero, desde las 17.
Organizada por la Subcomisión de Remo del Paraná Rowing Club, la prueba invita a socios, socias y a toda la comunidad paranaense a acercarse a la Playa del Club para acompañar esta exigente regata de 18,5 kilómetros.
La competencia reunirá tripulaciones locales y delegaciones provenientes de Tigre, Rosario, Corrientes, distintos puntos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, consolidando una convocatoria de alcance regional.
La Doble Vuelta del Ocho integra el calendario nacional de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA), lo que posiciona a Paraná como una plaza clave para el desarrollo del remo en el país.
La actividad forma parte de la agenda de verano del Rowing, que contempla propuestas deportivas, recreativas, comunitarias y culturales para disfrutar en familia y con amigos en sus distintas sedes e instalaciones, promoviendo el movimiento, el bienestar y la vida al aire libre.