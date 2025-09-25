Paraná recibe a miles de chicos en un fin de semana a puro rugby infantil
Este fin de semana, del 26 al 28 de septiembre, Paraná será sede de tres torneos nacionales de rugby infantil, organizados por los clubes Estudiantes, Rowing y Tilcara, con la participación de más de 2.000 jugadores que disfrutarán de competencia y amistad. La Municipalidad acompaña una nueva edición de este encuentro deportivo que ya es tradición.
La presentación oficial se realizó este miércoles en Sala Mayo, con la presencia de autoridades municipales, dirigentes deportivos, jugadores y familiares.
El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó: “Es un orgullo tener esta calidad de espectáculo. Las ciudades son también calidad de las relaciones humanas que vinculan a los ciudadanos. Y en este caso, la calidad de las relaciones entre los clubes, entre los chicos que practican un deporte que fomenta valores como la amistad”.
Por su parte, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, subrayó la magnitud del certamen: “Son tres clubes organizando a la vez y además participa un club de Santa Fe, por lo que en total el encuentro en la región va a tener más de 3.000 jugadores, de los cuales más de 2.000 van a estar en nuestra ciudad”.
En cuanto a las competencias, el Paraná Rowing Club llevará adelante la 9ª edición del torneo ‘Norberto Hobby Di Pretoro’ para las divisiones M11 y M14. Su dirigente, Fabricio Matei, señaló: “Trabajamos desde el principio del año pensando en este evento, que es distintivo, un evento institucional, donde todo el club colabora y trabaja para esto”.
El Club Atlético Estudiantes organizará la 10ª edición del torneo ‘Juan Cruz Mathé’ destinado a la categoría M12. El coordinador de rugby infantil, José Manuel Miralpeix, expresó: “Estamos con mucha expectativa porque es un evento que crece edición tras edición”.
En tanto, el Club Tilcara llevará adelante la 13ª edición del ‘Miguel Toto Barrios’ para la divisional M13. Su entrenador, Manuel Londero, aseguró: “Muy contento de realizar esta jornada que va a ser muy linda, esperamos que los chicos se diviertan, que hagan amistades y que disfruten por sobre todas las cosas”.