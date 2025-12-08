Paraná realizará la muestra anual de los Talleres Municipales Culturales
El próximo martes 9 de diciembre, a las 19 horas, el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250) será sede de la muestra de los Talleres Municipales Culturales, una propuesta libre y gratuita destinada a exhibir el trabajo desarrollado durante la última etapa del año en distintos espacios culturales y comunitarios de Paraná.
La jornada reunirá producciones realizadas por talleristas y participantes, poniendo en valor los procesos creativos, el aprendizaje colectivo y el trabajo sostenido que caracteriza a estas propuestas municipales.
En esta edición formarán parte:
– Tango y Milonga – “La Milonga de mi Vida”
– Danza Matriz Africana – Ominira: la libertad del movimiento
– Folclore – “Herencia Viva”
– Canto Coral de Bajada Grande y Vecinal Jardines del Sur
– Celumetraje
– Ensayo fotográfico
La muestra se integra a la agenda cultural municipal, con el objetivo de fortalecer la participación, promover la cercanía territorial y facilitar el acceso a propuestas artísticas en distintos barrios y centros de la ciudad.