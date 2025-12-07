Paraná puso en marcha su nuevo Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros
Desde este domingo comenzó a funcionar en Paraná el nuevo Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, operado por la empresa San José, dando inicio a una etapa de modernización largamente esperada. El primer coche, el interno 49 de la línea P, salió a las 4.55 desde la base operativa rumbo a su cabecera en el Aeropuerto, marcando el arranque del servicio. Durante la mañana, se sumaron progresivamente las demás unidades previstas para el esquema dominical.
El inicio operativo se desarrolló sin inconvenientes y según lo programado. La secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel, señaló que el cambio introduce “un servicio diferente”, resultado de un trabajo conjunto entre la empresa prestataria y la Municipalidad. También subrayó que se trata de “una decisión política de la intendenta Rosario Romero” para brindar un transporte moderno, accesible y de calidad, saldando una deuda histórica de la ciudad.
Controles y supervisión en la puesta en marcha
Durante toda la jornada, equipos de la Dirección Operativa de Transporte supervisaron la salida de las unidades, verificando documentación obligatoria, condiciones de higiene, licencias habilitantes, seguros y todos los requisitos vinculados a la seguridad y correcta prestación del servicio.
Una flota renovada y más tecnología
El nuevo sistema se apoya en una flota inicial de 77 unidades 0 km, presentadas días atrás por la Municipalidad. Los coches cuentan con aire acondicionado, rampas para personas con discapacidad, motores de bajo impacto ambiental —con un 20% de unidades a GNC— y tecnología GPS.
Además, incorpora nuevos medios de pago (SUBE, tarjetas, QR y billeteras digitales) y herramientas tecnológicas que mejoran la experiencia del usuario: seguimiento en tiempo real, información actualizada de recorridos y horarios y canales de atención más ágiles.
Arriba Paraná, la nueva app del sistema
La aplicación oficial Arriba Paraná, disponible para celulares y también en versión web, permite consultar recorridos, paradas y frecuencias mediante geolocalización, además de recibir consultas y reclamos de forma directa.
Un modelo de transporte centrado en el usuario
Tras un proceso licitatorio con evaluación técnica y económica, y tras audiencias públicas y encuentros con vecinales, Paraná inaugura un modelo de transporte orientado a la sustentabilidad, la modernización y la calidad del servicio.
La mirada de los choferes
Pablo, recientemente incorporado a la empresa, celebró su debut: “Soy el primer chofer en salir a la calle de toda la empresa. Es un orgullo. Espero que nos vaya bien y que la gente disfrute de este nuevo servicio”.
Maxi Escobar destacó el entusiasmo del equipo: “Esperamos que la gente vuelva a confiar en el transporte público. Vamos a poner toda la profesionalidad en el cuidado del pasajero y del vehículo”.
Las voces de los primeros usuarios
Eduardo, uno de los primeros pasajeros, valoró las condiciones de viaje: “Viajar con aire acondicionado es muy bueno, más por los chicos y la gente grande”.
Bárbara, vecina de Mosconi II, resaltó la puntualidad: “Hoy me sorprendió que el horario de la app se cumplió exacto. Eso es lo que más pide la gente: frecuencia y puntualidad”.
Natalia Ramos, de la zona del Parque Gazzano, celebró el impacto en su rutina: “Para mí es clave que ahora haya más horarios nocturnos y más frecuencia. Llegar más segura y a tiempo es un cambio enorme”.