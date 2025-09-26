Paraná propone un fin de semana lleno de cultura, deportes y gastronomía
La Municipalidad de Paraná invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana con variadas actividades culturales, deportivas y gastronómicas, con eventos organizados o apoyados por el municipio. La agenda incluye exposiciones, ferias, música en vivo, deportes y un patio gastronómico para toda la familia.
Expo de Pesca y Outdoors: Paraná, Tierra & Agua
Del 26 al 28 de septiembre, entre las 10 y las 22, Paraná será sede de la 1ª Expo de Pesca y Outdoors: Paraná, Tierra & Agua, un encuentro que combina la pasión por la pesca con actividades al aire libre, ideal para los amantes de la naturaleza y los deportes.
Agenda del fin de semana
Viernes
A las 21, se realizará Sabores de las Ferias en Mercado Sud, con la presentación de Club Playing, banda de jóvenes del taller de música de Diamante dirigida por Guadalupe Avero.
Sábado
De sábado a lunes, de 10 a 19, se llevará a cabo el tradicional Paseo Matero en Calle Nicaragua, frente a la Plaza Petit Pisant, con una amplia oferta de emprendedores y opciones gastronómicas.
Domingo
Entre las 10 y las 16, la Feria Periurbana se desarrollará en el Parque Botánico Leandro N. Alem, donde productores locales ofrecerán verduras, productos artesanales y delicias gastronómicas.
A las 17, se realizará la caminata de 3 kilómetros “Cada latido cuenta”, con salida desde el Monumento al Policía en Costanera Baja. Organizada por la Federación Argentina de Cardiología y apoyada por la Municipalidad, la actividad busca concienciar sobre la salud cardiovascular y la importancia de mantener un estilo de vida saludable.
De 15 a 18, se celebrará “Ritmos Argentinos” en la Plaza de las Colectividades, con música en vivo, gastronomía y feria de emprendedores. Participarán artistas como la Asociación Litoraleña de Blues, María Cuevas, Martín Cuentos y Canciones, Nikel, el Taller Municipal de Danzas Litoraleñas de Bovril y DJ Negrete, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Nación, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná.
Además, el domingo a partir de las 8:30 se desarrollará la exhibición de autos clásicos en el Distinguished Gentleman Drive en el Monumento al General Urquiza. La actividad invita a propietarios de vehículos originales de más de 40 años y busca concienciar sobre el cáncer de próstata y la salud mental masculina.