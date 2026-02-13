Paraná propone carnavales, ferias y recorridos turísticos para el fin de semana largo
La Municipalidad de Paraná invita a disfrutar de una agenda de actividades culturales, recreativas y turísticas en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana largo de Carnaval. La propuesta combina festejos populares, ferias, recorridos guiados, música en vivo, experiencias gastronómicas y actividades al aire libre para todas las edades.
Entre las iniciativas destacadas se encuentran los Carnavales Oficiales en calle Maciá y la Feria de Carnaval en la Plaza de las Colectividades, que ofrecerá un espacio de encuentro con emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas.
También se podrá participar de los recorridos pedestres Descubrí Paraná, con caminatas guiadas por sectores emblemáticos como Plaza Sáenz Peña, Plaza Mansilla y el Parque Urquiza. A su vez, el Paraná Bus Turístico permitirá recorrer los principales atractivos de la capital entrerriana con guías especializados.
La agenda incluye además espectáculos musicales, encuentros de lectura y actividades en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, así como visitas al Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, con entrada libre.
Se suman propuestas como el ciclo Sabores de las Ferias y actividades recreativas en la zona costera, entre ellas un picnic literario en el Balneario Thompson.
Estas iniciativas buscan fortalecer el turismo, promover el acceso a la cultura y generar espacios de encuentro para la comunidad.