Paraná presentó las 77 unidades 0 km del nuevo sistema de transporte urbano y lanzó los recorridos que comienzan este domingo
La Municipalidad de Paraná presentó este viernes la nueva flota de 77 unidades 0 km que formarán parte del Nuevo Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, a cargo de la empresa San José. Los colectivos comenzarán a circular este domingo con los nuevos recorridos, en el marco de un proceso de modernización integral del servicio.
La ceremonia se realizó en el centro operativo de la prestataria, donde la intendenta Rosario Romero, el gerente general de San José, Hugo Ruiz, y el viceintendente David Cáceres encabezaron la actividad, que incluyó una bendición interreligiosa de las unidades. “Los paranaenses nos merecemos un servicio de transporte de calidad”, sostuvo Romero.
La jefa comunal destacó que el nuevo sistema es el resultado de “un trabajo compartido”, que incluyó la elaboración de un nuevo marco regulatorio y la licitación correspondiente. “La ciudad mejorará con la vuelta del transporte masivo, recuperando un colectivo de calidad”, afirmó, y pidió a los vecinos “cuidar cada una de las unidades”.
Ruiz valoró el inicio de esta etapa: “Es un día especial, estamos felices de ser parte de este profundo cambio. El desafío más grande es ser confiables y estar cuando el cliente lo necesite”. Cáceres, por su parte, remarcó que el Concejo Deliberante “trabajó con amplitud para que los vecinos decidan volver al colectivo”.
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, subrayó la importancia de recuperar la confianza en el transporte urbano mediante “comodidad, confort y tecnología”, destacando la nueva aplicación para seguimiento de unidades.
Entre los asistentes también estuvo el exintendente Adán Bahl, quien sostuvo que “esto va a funcionar muy bien, porque el transporte público es el sistema más barato y eficiente”. Además, Melisa, una de las cinco mujeres que conducirán en la empresa, celebró la oportunidad laboral: “Nos llena de orgullo, es un incentivo para muchas mujeres”. Desde el sector vecinal, Clelia Zapata, presidenta de la vecinal Artigas, valoró el inicio de esta nueva etapa.
Un sistema centrado en el usuario
La empresa San José implementará un modelo que introduce una mejora sustancial en la calidad del servicio, con los siguientes ejes:
– Flota 0 km con aire acondicionado, rampas para personas con discapacidad, motores de bajo impacto ambiental (20% a GNC) y GPS integrado.
– Medios de pago diversificados: SUBE, tarjetas, QR y billeteras digitales.
– Tecnología aplicada para seguimiento en tiempo real, consulta de recorridos y atención más ágil.
– APP Arriba Paraná, que permite monitorear unidades mediante geolocalización y acceder a información actualizada.
Un nuevo modelo de movilidad
La licitación, concluida tras una evaluación técnica y económica, abre paso a un transporte sustentable, innovador y centrado en la experiencia del usuario. El proceso incluyó participación ciudadana mediante audiencias públicas, reuniones con vecinales y recepción de propuestas, esquema que continuará durante la implementación.
Arriba Paraná
La aplicación oficial del sistema ya está disponible en dispositivos móviles y en versión web. Ofrece información en tiempo real sobre recorridos, paradas y frecuencias.
Nuevos recorridos
Los detalles completos pueden consultarse y descargarse en el sitio oficial del municipio:
www.parana.gob.ar/acciones-de-gobierno/ciudadenmarcha/arriba-parana-nuevo-sistema-de-transporte-1
En el acto participaron legisladores nacionales, autoridades provinciales y municipales, directivos de la empresa y referentes de comisiones vecinales.