Paraná presentó la quinta edición de la Carrera Nocturna con más de 2.000 inscriptos
La Municipalidad de Paraná presentó la quinta edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”, que se disputará el sábado 21 de febrero con dos distancias: 10 kilómetros competitiva y 5 kilómetros competitiva y recreativa. Con más de 2.000 inscriptos, el evento volverá a posicionar a la capital entrerriana en el calendario atlético regional.
La competencia se largará a las 20 desde el balneario Thompson, que será el epicentro de la jornada deportiva. El lanzamiento oficial se realizó en el mismo sector costero, escenario elegido para una prueba que convoca a atletas y aficionados de distintos puntos de la provincia y del país.
El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, expresó: “Es una gran alegría presentar la quinta edición consecutiva de la Carrera Nocturna: hay más de 2.000 inscriptos, de toda la provincia, de muchas ciudades y provincias argentinas aledañas. Es un gran esfuerzo municipal poder realizar la carrera; hay muchas familias y personas que no se dedican a esto, que vienen a la carrera y la disfrutan”.
Además, destacó el valor del balneario como espacio público recuperado: “Tenemos una playa donde podemos disfrutar del río todos los días y que en esta oportunidad también sirve de escenario deportivo”.
Por su parte, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, señaló que “es la primera carrera del año que se realiza en nuestra ciudad y que abre el circuito de carreras de calle. Este año tenemos una gran posibilidad: que la prueba sea homologada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y que Paraná forme parte del circuito nacional. Además, hay que destacar la participación de muchas empresas locales que vienen a fortalecer este evento”.
Entrega de kits
Los kits para los corredores inscriptos se entregarán el viernes 20 de febrero de 12 a 19 y el sábado 21 de febrero de 9 a 13 en el Open Club (Augusto Bravard 276).
Quienes no residan en Paraná podrán retirarlo el mismo sábado en el predio de la carrera, de 18 a 19. La apertura del predio será a las 17.
Recorridos
5 kilómetros
Largada: Balneario Thompson
Recorrido: Augusto Bravard, Raúl Solanas, J. Ambrosetti, Avenida Ramírez, Manuel Leiva, Claudio Fink, Carlos Fuentealba, Avenida Ramírez, A. Bravard.
Llegada: Balneario Thompson
10 kilómetros
Largada: Balneario Thompson
Recorrido: A. Bravard, Monumento al Pescador, calle interna Thompson, A. Bravard, Raúl Solanas, J. Ambrosetti, Avenida Ramírez, Manuel Leiva, Paseo de los Pájaros, La Rioja, Raúl Alfonsín, Avenida Laurencena, Nicaragua, Avenida Laurencena, Raúl Alfonsín, Liniers, Paseo de los Pájaros, Claudio Fink, Carlos Fuentealba, Avenida Ramírez, A. Bravard, Espigón, A. Bravard.
Llegada: Balneario Thompson