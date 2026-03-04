Paraná pondrá en valor esculturas del espacio público con un trabajo conjunto con la FHAyCS
La Municipalidad de Paraná y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la UADER avanzan en un convenio institucional para la intervención y restauración de esculturas de alto valor simbólico y patrimonial ubicadas en espacios públicos de la ciudad. La intendenta Rosario Romero recorrió uno de los lugares donde se realizarán las mejoras.
El proyecto reafirma el compromiso del Municipio con el cuidado y la preservación del patrimonio artístico de Paraná y consolida el trabajo conjunto con la Universidad para fortalecer las políticas culturales vinculadas al espacio público.
En el marco del acuerdo, la Municipalidad proveerá los materiales y herramientas necesarios para la limpieza y restauración, mientras que desde la cátedra Escultura en Espacios Públicos de la Tecnicatura en Escultura de la FHAyCS se aportarán los recursos humanos para el relevamiento, la investigación y la ejecución de los trabajos.
La iniciativa se enmarca en uno de los ejes centrales de la formación del Técnico en Escultura, que contempla la preservación y el abordaje profesional del patrimonio escultórico. El responsable del proyecto es el profesor Luis Gabriel Domínguez.
El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó que el acuerdo “tiene que ver con la pedagogía, el espacio público y la valoración de cómo el arte se mixtura con la naturaleza”.
En ese sentido, subrayó el vínculo entre el paisaje natural y la identidad local: “Estamos hablando de una de las naturalezas más bendecidas de la región como es la ciudad de Paraná, con el río, la barranca, las islas y esta vegetación maravillosa. Todo ese vínculo está dado en un paseo que ahora vamos a trabajar con el equipo de cultura”.
En una primera etapa se intervendrán cuatro esculturas emplazadas en la Cuesta de Izaguirre, en el Parque Urquiza: “Resurgimiento”, de Victorina “Elvy” Bovier y Luis Alberto Simonelli; “Homenaje al pescador”, de Adrián Dorado; “Estructura figurativa”, de Jorge Fernández; y “La gansa de los huevos de oro”, de Manuel Gericke.
Mientras tanto, otras tres obras —“Los Cardinales”, “Luces y Sombras” y “Apacheta de ofrendas”— serán restauradas en una segunda etapa en espacios cerrados antes de su reubicación.
El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, explicó que “es un orgullo trabajar con la Facultad, porque los estudiantes realizan prácticas en el espacio público y, al mismo tiempo, se recupera la historia de las obras y de sus autores”.
Varias de estas piezas surgieron de concursos municipales realizados en la década del ’90, que promovían el uso de materiales reciclados para la creación artística.
Arijón remarcó además que la restauración respetará la estética original de las obras: “No se le puede poner cualquier color, sino el específico que el artista eligió en su momento”, señaló.
Por su parte, el decano de la FHAyCS, Daniel Richar, subrayó que el proyecto articula la formación académica con la vida urbana: “Tiene una significación muy importante porque combina las prácticas de la carrera de Artes Visuales con el espacio público y la oferta cultural de la ciudad. Son proyectos estratégicos porque suman potencialidades y el resultado lo disfruta toda la comunidad”.
En las tareas participarán diez estudiantes coordinados por el docente Gabriel Domínguez, quienes intervendrán en las labores de restauración como parte de su formación profesional.
Plan de trabajo
El proyecto se desarrollará en dos etapas.
Etapa 1
Con un plazo máximo de seis meses desde la entrega de los fondos para la compra de materiales, se trabajará sobre cuatro esculturas emplazadas en el Paseo de las Esculturas de la Cuesta de Izaguirre, en el Parque Urquiza. También se elaborarán las placas cerámicas identificatorias correspondientes.
Las obras incluidas son:
- Resurgimiento, de Victorina “Elvy” Bovier y Luis Alberto Simonelli.
- Homenaje al pescador, de Adrián Dorado.
- Estructura figurativa, de Jorge Fernández.
- La gansa de los huevos de oro, de Manuel Gericke.
Las tareas contemplan relevamiento documental, registro del estado de conservación, limpieza, tratamiento según materialidad, evaluación de piezas faltantes, definición de reposiciones, documentación integral del proceso y nuevo emplazamiento.
Etapa 2
En una segunda instancia se avanzará con la restauración de:
- Luces y Sombras, de Celia Schneider.
- Los Cardinales, de María Valente.
- Apacheta de ofrendas, de Mario Armándola.
Al igual que en la primera etapa, se realizará un estudio previo de cada obra, registro técnico, intervención de conservación y documentación del proceso, junto con acciones de divulgación pública del trabajo realizado.