Paraná podría ser sede del sóftbol en los Juegos Suramericanos 2026
El estadio Nafaldo Cargnel de Paraná, conocido como la “Capital Nacional del Sóftbol”, fue inspeccionado como posible sede para los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. La Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Deportes, está impulsando las gestiones para que la ciudad albergue esta disciplina.
El secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga, destacó el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quienes iniciaron las gestiones ante las autoridades internacionales.
Detalles de la visita
La comitiva que recorrió el estadio estuvo integrada por el presidente de la Confederación Mundial de Sóftbol y Béisbol (WBSC), Tommy Velázquez; el director general de los Juegos Suramericanos, Adrián Ghiglione; y el responsable técnico deportivo, Aldo Duboe. También participaron dirigentes de la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS).
Las autoridades internacionales resaltaron la tradición de la ciudad como centro del sóftbol en el país. Ghiglione mencionó la cercanía con Santa Fe y el gran poder de convocatoria del público local, mientras que Duboe señaló que la visita forma parte de un seguimiento para garantizar unos Juegos de excelencia.
Aunque la decisión final depende de los organizadores, la impresión positiva que dejó la visita genera altas expectativas. Con este proyecto, el Gobierno provincial busca consolidar a Paraná como un epicentro deportivo de relevancia internacional.