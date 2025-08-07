Paraná ofrece un fin de semana con ferias, espectáculos y cultura para toda la familia
Con una agenda repleta de actividades para todos los gustos, la Municipalidad de Paraná invita a vecinos y visitantes a disfrutar de ferias, mercados y eventos culturales durante este fin de semana. Las propuestas, organizadas junto a emprendedores y espacios culturales locales, incluyen música en vivo, exposiciones de antigüedades, gastronomía y humor.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó que “en el marco de las políticas de promoción de la comercialización de la gestión de la intendenta Rosario Romero para la consolidación del entramado productivo local, se trazó una variada agenda con emprendedores, productores, puesteros y feriantes locales”.
La programación comienza el viernes 8 de agosto, cuando el Mercado Sud será escenario del evento musical “Sabores de las Ferias: Rockola Beat”, desde las 21 hs, organizado por Soberana Almacén. En simultáneo, la Feria Salta y Nogoyá ofrecerá un espectáculo de Folk Blues a cargo de Saint Maurice Band, organizado por Parientes del Bar.
El sábado 9, las actividades se intensifican. Desde las 10 hasta las 18 hs, la Plaza Enrique Carbó recibirá la “Feria con Historia”, con exposición y venta de antigüedades. En tanto, el Paseo Matero (Calle Nicaragua, frente a Plaza Le Petit Pisant) ofrecerá feria de emprendedores y patio gastronómico de 10 a 21 hs.
También el sábado, de 11 a 17 hs, se desarrollará la Expo Orquídeas en el Foyer de Sala Mayo, con exposición y venta de estas flores. La jornada cerrará con el show de stand up de Chico Bolazo en la Feria Salta y Nogoyá, a las 21 hs, nuevamente organizado por Parientes del Bar.
El domingo 10 de agosto, se realizará la Feria Periurbana en el Parque Botánico Leandro N. Alem, de 10 a 16 hs, con productores locales, gastronomía y emprendimientos. También continuarán la Feria con Historia, el Paseo Matero y la Expo Orquídeas (de 11 a 17 hs).
El fin de semana cerrará con “Sabores de las Ferias: Paraná Geek” en la Feria Salta y Nogoyá, de 13 a 20 hs, una propuesta pensada para los amantes de la cultura geek y la buena comida.