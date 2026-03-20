Paraná ofrece múltiples propuestas turísticas para vecinos y visitantes
Vecinos y turistas que lleguen a la ciudad podrán acceder a una variada agenda de actividades, que incluye el Paraná Bus Turístico, la reserva natural Islote Curupí y los recorridos pedestres Descubrí Paraná.
También se suman la Feria Otoñal, con emprendedores, artesanos y patio gastronómico en la Costanera, frente a la plaza Le Petit Pisant, junto a la Bicivía con su circuito de bicicletas gratuitas.
La propuesta Paraná Ciudad de Compras en el microcentro, los shoppings, los viñedos cercanos, el circuito “Paraná y sus aldeas” y los paseos náuticos completan la oferta para disfrutar de la capital entrerriana.
Para ampliar información, y conocer días y horarios de cada actividad, se puede consultar en las redes sociales de la Municipalidad de Paraná y de Paraná Turismo, o ingresar a www.parana.tur.ar.