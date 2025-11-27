Paraná: obras de saneamiento y repavimentación avanzan en calle Nogoyá
La Municipalidad de Paraná avanza con los trabajos de repavimentación en calle Nogoyá, en el tramo comprendido entre San Juan y Corrientes, como parte del plan integral de Saneamiento Profundo que se ejecuta en distintos sectores del área central de la ciudad. Las intervenciones incluyen, además, el recambio de cañerías de agua y cloaca en las zonas afectadas.
El objetivo del proyecto es optimizar los sistemas de agua y cloaca y, al mismo tiempo, garantizar el buen estado de las calles céntricas, especialmente en corredores utilizados por el transporte urbano.
“Es una obra de repavimentación en esas cuadras que viene a mejorar la trama vial en el sector del área central. Es una calle por donde, además, circula el transporte urbano, con lo cual es importante su repavimentación para que quede en condiciones y estas tareas concluirán en la presente jornada”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
El funcionario señaló que estas tareas se enmarcan en el plan de Saneamiento Profundo, que ya tuvo intervención en calle San Luis, entre Nogoyá y Moreno, donde se realizó el recambio de una cañería de agua seguido de una nueva repavimentación. “Con este tipo de obras la idea es ir tomando desperfectos que tienen los sistemas, tantos de agua como de cloaca y la trama vial, para trabajarlos en conjunto, hacer la corrección de lo que sea la pérdida de agua o la cañería rota y, a posteriori, realizar la recuperación de la trama vial”, agregó.