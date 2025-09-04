Paraná: nuevas obras en la red de agua potable sobre calle Gobernador Crespo
La Municipalidad de Paraná informó que este jueves se llevarán adelante trabajos en la red de agua potable sobre calle Gobernador Crespo, en el tramo comprendido entre Los Robles y Jozami. Las tareas comenzarán a las 7 de la mañana y se extenderán hasta aproximadamente las 16 horas.
Desde el municipio advirtieron que, debido a las obras de mejoras y la habilitación de nuevas redes, podrían registrarse baja presión o cortes temporales en el suministro en algunos sectores de la zona delimitada por avenida Don Bosco, López Jordán, Blas Parera y las barrancas de la costa del río Paraná.
Ante esta situación, se solicita a los vecinos de los barrios alcanzados que hagan un uso racional del agua almacenada en sus tanques de reserva domiciliarios, de manera de garantizar el abastecimiento para las actividades esenciales del hogar.
Las intervenciones estarán a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.