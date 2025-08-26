Paraná: mantenimiento en la red de agua potable de avenida Zanni afectará el suministro en varios barrios
Desde las primeras horas de este martes se realizarán trabajos de verificación en una válvula de grandes dimensiones (450 mm) en inmediaciones de calle Herrera. Por esta intervención, se restringirá temporalmente el abastecimiento de agua potable aportado a la red pública desde el centro de distribución Parque del Lago.
Como consecuencia, podría registrarse baja presión o falta de suministro en sectores del área comprendida entre avenida Almafuerte y calles Artigas Caputo hasta Lisandro de la Torre. La medida afectará a barrios como El Radar, Los Intendentes, Predolini, Gazzano, San José Obrero, Incone, Parque Mayor, Parque del Lago, Los Gobernadores, Corrales, Villa Uranga, Villa Lola, Capibá y Nuestra Señora de Loreto, así como zonas aledañas.
Se estima que los trabajos finalizarán durante las primeras horas de la tarde, y a partir de ese momento se recuperará gradualmente el servicio en caudales y presión en la zona afectada.
Las labores estarán a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos.