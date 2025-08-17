Paraná Lee 2025 vivió otra jornada con gran participación y destacados escritores
La XIII Feria del Libro de Paraná volvió a brillar este sábado con una agenda de grandes expositores y escritoras argentinas, consolidándose como un espacio clave para el fomento de la lectura y la cultura en la región.
La intendenta Rosario Romero resaltó la amplia concurrencia: “Es muy alentador el panorama de estos días porque se observa que se acercan adultos, chicos y jóvenes a esta feria en la que las editoriales prestan durante cuatro días una variada gama de libros. La participación de autores que vinieron a hacer charlas y presentar libros genera una magia muy especial”.
En ese marco, invitó a paranaenses, turistas y excursionistas a recorrer la feria este domingo, donde continuará con una variada agenda de actividades, que incluye charlas, presentaciones de libros y festivales para las infancias.
La escritora Luciana De Luca destacó: “La feria es espectacular. Fue una experiencia hermosa, llena de libros, de gente entusiasmada que contagia el entusiasmo por la lectura”.
Por su parte, Mariano Quirós subrayó el valor del encuentro cultural: “Las ferias del libro son momentos de encuentro para hablar de literatura, que es la discusión alrededor de todo en el mundo, desde la política hasta lo social”.
A su vez, Daniel Mecca celebró la masiva presencia de jóvenes: “Estamos viendo una cantidad enorme de gente circulando, lo cual entusiasma mucho. Veo mucha juventud, y eso es prometedor porque de esas generaciones va a depender el futuro de la literatura actual”.
La agenda de cierre del domingo
La feria culmina este domingo con una intensa programación que incluirá:
- 10:30 hs. Presentación “Saga El Prisma” (Editorial Relieves H)
- 11 hs. Citas Mágicas “Preciso ponernos en pausa” con Juan Solá (actividad con inscripción previa)
- 11:30 hs. “Cuentos, hechos y poemas en tiempos de corrupción” con René Rogelio Smith
- 12:30 hs. “Bicho sin dueño” con Leo Pez
- 14 hs. Festival para las infancias con Las Tutucas, Eureka y la Bandurria, teatro “Bigote de Novia” y actividades itinerantes como Adivinero Natural, Baúles Andariegos, Bibliomóvil de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, Cajitas Lambe Lambe y juegos cooperativos de UADER-FHAyCS.
- 14 hs. “Poemas y girasoles” con Selva Almada y Rusi Millán Pastori
- 15 hs. Conversatorio “El único amor posible” con Juan Solá (modera Mercedes García)
- 16 hs. Charla “No sos vos, soy yo” con el neurocientífico Fabricio Ballarini
- 17:30 hs. Presentación “La estrella en el remanso” con Alejo Mayor (170 Escalones)
- 18 hs. Conversatorio “Sueños y Testimonios” con Fabiana Rousseaux (modera Angelina Uzín Olleros)
De esta manera, Paraná Lee 2025 concluye una nueva edición que reunió a escritores, lectores y editoriales, reafirmando su rol esencial en la vida cultural de la ciudad y la provincia.