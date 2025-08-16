Paraná Lee 2025 reunió a grandes escritores en una celebración de la lectura y la cultura
La Feria Paraná Lee 2025 se consolidó como una de las principales propuestas culturales de la ciudad, con la participación de Norma Morandini, Adolfo García, Ariana Harwicz e Istvansch, entre otras figuras destacadas. El evento fue valorado por el intercambio con el público y por la continuidad de un espacio que reafirma la lectura como celebración y política cultural.
La edición 2025 incluyó entrevistas a referentes de la literatura, la ciencia y la cultura, presentaciones de escritores entrerrianos, talleres de formación, propuestas para gurises lectores, narradoras, bibliotecas populares y espectáculos musicales por el mes de las infancias.
Norma Morandini presentó su libro “Decir adiós”, donde reflexionó: “Las heridas son precisamente porque no podemos hacer duelo y el consuelo es la pedagogía democrática. Hablamos del Covid o de los desaparecidos: tenemos medio siglo que se interpone entre la mayor tragedia contemporánea”.
En el conversatorio “Musas recíprocas: vaivenes entre ciencia y arte”, el neurocientífico Adolfo García destacó los vínculos entre ciencia y arte, subrayando: “Lejos de oponerse, se enriquecen mutuamente”. A su vez, valoró “la energía y curiosidad del público” y definió a la feria como un espacio que ya marca la agenda cultural de la ciudad.
Por su parte, Ariana Harwicz, autora de “Perder el juicio” y “Matate, amor”, habló sobre el vínculo entre lectores y escritores: “Es interesante pensar la forma de pensar de los lectores de las provincias y ciudades más chicas, y cómo la Feria integra a las editoriales pequeñas que trabajan en conjunto”.
La periodista Sandra Miguez, moderadora del conversatorio, expresó: “Es un orgullo participar y acompañar a las organizadoras. Hay que reconocer el esfuerzo que hace el Municipio junto a la Editorial Municipal para llevar adelante la propuesta”.
En tanto, Mara Rodríguez, de la Editorial Municipal, resaltó el encuentro con Harwicz: “Tener a la autora y poder interpelarla sobre cómo escribe, qué la motiva y dónde vive, es fantástico. Estoy fascinada”.
Finalmente, el escritor e ilustrador Istvansch, autor de “Obras a la mano” y “Manos de viento: un viaje a Cueva de las Manos”, celebró: “Fue una hermosa experiencia. Los chicos se divirtieron mucho con los juegos a partir de lecturas. Paraná es una ciudad hermosa y esta Feria es preciosa. Necesitamos que el Estado se ocupe de la cultura, porque la cultura es para todos”.