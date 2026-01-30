Paraná lanzó oficialmente los Carnavales 2026
La capital provincial presentó oficialmente los Carnavales 2026, que se desarrollarán del viernes 13 al lunes 16 de febrero en la calle Salvador Maciá. El evento es organizado por la Municipalidad de Paraná junto a la Red de Artistas del Carnaval Paranaense (RACP).
La edición 2026 reunirá nuevamente a comparsas, baterías y agrupaciones carnavaleras en el predio de Salvador Maciá (entre General Gervasio Artigas y Coronel Uzin), consolidando al carnaval como una de las principales celebraciones populares de la ciudad.
El Desfile de Competencia será el eje central, con tres noches consecutivas de shows: viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero. La Noche de Coronación se realizará el lunes 16, incluyendo una nueva edición de Tracatá, propuesta especialmente destinada a las infancias. Durante las primeras tres noches, el predio abrirá a las 20 horas, con inicio del desfile a las 21 horas. En la última jornada, el Tracatá se desarrollará de 20 a 21 horas, seguido del Desfile de Coronación, con apertura del predio desde las 19 horas.
Entradas y accesos
La entrada general tendrá un valor de $5.000, mientras que los menores de 10 años no abonarán entrada. Se habilitará el cobro electrónico, y las boleterías estarán ubicadas en las intersecciones de General Gervasio Artigas y Coronel Uzin.
Gastronomía y seguridad
El evento contará con un Patio Gastronómico, coordinado por las agrupaciones carnavaleras, donde el público podrá disfrutar de una variedad de comidas y bebidas. Por motivos de seguridad, no se permitirá el ingreso de objetos de vidrio o punzantes.
Agrupaciones participantes
El desfile contará con la participación de:
- Comparsas Categoría A: Samba Oeste Litoral, Colibrí, Emperatriz e Iporá.
- Comparsas Categoría B: Fantasía y Alma Verde.
- Baterías: Do Samba Ibicuy, Imperial y Puro Swing.
- Conjuntos Carnavalescos: Merlín, Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos.
Tracatá Carnaval de las Infancias
El lunes 16 de febrero, antes de la Noche de Coronación, las infancias serán protagonistas en una nueva edición de Tracatá, con participación de las agrupaciones que se inscriban hasta el viernes 6 de febrero. Las inscripciones para el Carnaval de las Infancias se habilitan el lunes 2 de febrero.