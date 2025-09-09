Maran Suites & Towers

Paraná lanzó la convocatoria 2025 del FEICAC con más de $3,5 millones en apoyo a proyectos culturales, artísticos y científicos

Redacción | 09/09/2025 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná presentó la nueva edición del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (FEICAC), una política pública sostenida con recursos 100% locales que busca fortalecer el entramado cultural, artístico y científico de la ciudad. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 24 de octubre a través del portal Mi Paraná.

La convocatoria fue lanzada en Casa de la Costa, con la presencia de funcionarios municipales, representantes universitarios y actores del sector cultural. El programa, que el año pasado recibió más de 140 proyectos, apunta a impulsar la creación en los barrios, fomentar la formación y capacitación, y promover intervenciones urbanas que fortalezcan los lazos comunitarios.

La secretaria de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Nadia Bilat, explicó: “Este fondo tiene un doble objetivo: potenciar las producciones culturales y llegar a todos los barrios de la ciudad”. Por su parte, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó la articulación con las universidades: “El FEICAC es cultura, educación y nuevas tecnologías en un plano donde la universidad también participa”.

Montos y categorías

Los proyectos seleccionados recibirán entre $2 millones y $3,5 millones, según la categoría:

  • Categoría A: Emprendimientos de base cultural sin fines de lucro – de $2.000.000 a $2.600.000.
  • Categoría B: Emprendimientos asociativos culturales, artísticos o científicos – de $2.000.000 a $2.600.000.
  • Categoría C: Producción de diseños, ediciones discográficas, editoriales y audiovisuales – de $2.000.000 a $2.600.000.
  • Categoría D: Proyectos de preservación y puesta en valor del patrimonio artístico, histórico y arquitectónico – de $3.000.000 a $3.500.000.

Todos los proyectos deberán atravesar al menos una instancia de tutoría, orientada a fortalecer su presentación final.

Líneas prioritarias

El FEICAC 2025 priorizará iniciativas vinculadas a:

  • Cultura comunitaria
  • Salud y ambiente
  • Salud mental y consumos problemáticos
  • Educación popular
  • Espacios culturales
  • Distrito cultural y revitalización de Bv. Racedo y el ferrocarril
  • Economía popular y organización comunitaria
  • Géneros y diversidades
  • Nuevas tecnologías y mundo digital
  • Rescate e investigación cultural, artística y científica

Un fondo con impacto

El integrante del equipo Chefpeare, ganador del FEICAC 2024, Pedro Peterson, valoró el programa: “Fue muy importante para nuestro crecimiento como grupo de producción artística. Pudimos avanzar en nuevos proyectos y generar guías de trabajo para el aula”.

El Consejo Administrativo del FEICAC estará integrado por representantes de la Subsecretaría de Cultura, la Secretaría de Hacienda y Producción, el Concejo Deliberante, y las universidades UNER, UADER y UTN. Los proyectos serán evaluados por un jurado especializado.

