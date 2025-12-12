Paraná lanza una nueva edición de Viví Paseo 25 de Mayo con más propuestas culturales, gastronómicas y solidarias
Paraná ultima detalles para una nueva edición de Viví Paseo 25 de Mayo, la iniciativa impulsada por los comerciantes de la tradicional avenida y acompañada por la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo (Empatur). El evento se realizará el viernes 19 de diciembre, desde las 18, con acceso libre y gratuito, sobre calle 25 de Mayo entre Plaza 1° de Mayo e Yrigoyen, que volverá a transformarse en un gran paseo comercial, cultural y gastronómico.
La propuesta está dirigida a familias, vecinos de la ciudad y excursionistas que visitan el centro durante las fechas navideñas. Tras una primera edición que superó las expectativas, la organización apuesta a fortalecer la actividad comercial local.
El Jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó que la gestión municipal acompaña la iniciativa “en esta idea de Estado facilitador y de promotor del comercio local. Apoyar a los comercios y a las pymes es apoyar a Paraná en su conjunto”.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, remarcó que el evento busca “generar ventas y nuevas dinámicas que motoricen la actividad comercial en un momento complejo para estas fiestas”. Además, confirmó que habrá 20 puestos gastronómicos y tres escenarios con intervenciones artísticas.
El escenario principal estará ubicado en Monte Caseros y 25 de Mayo; otro sobre 25 de Mayo frente a Canal 9 Litoral; y el tercero en 25 de Mayo e Yrigoyen. Actuarán la Asociación Litoraleña de Blues, LC Kumbia, Cuarteto de Saxos, Flashmob, Pareja de Tango Bololó, Asociación Verdiana, El Grito Sagrado y los shows de Roze y La Bersuit.
La actividad comercial se distribuirá sobre 25 de Mayo entre Peatonal San Martín e Yrigoyen, mientras que la oferta gastronómica también ocupará la Peatonal, entre España y Urquiza. Los comercios aportarán promociones, sorteos, juegos, peloteros y una ambientación especial.
Ariel Baruch, comerciante de la zona, destacó que el paseo nació para “visibilizar los comercios de calle 25 de Mayo” y valoró el acompañamiento municipal: “El año pasado logramos una fiesta muy grande y para este año tenemos muchas expectativas”.
La propuesta, surgida en 2024, cuenta también con el apoyo del Centro Comercial e Industrial de Paraná y comerciantes del microcentro.
Campaña solidaria
Como en la edición anterior, el paseo tendrá un fuerte componente solidario. Se recibirán golosinas en puntos de donación, destinadas a niños y niñas de merenderos acompañados por la Fundación Solidaria Mitre. Además, la Fundación Crisálida dispondrá un stand con souvenirs y otras producciones.
Julieta Toledo, organizadora, señaló que habrá “horario extendido y promociones con precios tentadores”, e invitó al público a vivir una noche especial.
César Graf, médico referente de Fundación Solidaria Mitre y Fundación Crisálida, destacó la importancia de la campaña: “Es una ayuda enorme. Las donaciones permiten abastecer a más de 600 chicos. Invitamos a la gente a vivir el paseo y acompañar las propuestas solidarias”.