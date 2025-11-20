Paraná lanza una nueva edición de su ronda de negocios multisectorial para impulsar el desarrollo comercial y productivo
La Municipalidad de Paraná acompaña la realización de “Paraná Comercia”, la ronda de negocios multisectorial que se desarrollará el 11 de diciembre en Sala Mayo, con el objetivo de dinamizar la actividad comercial, fortalecer la articulación empresarial y consolidar el entramado productivo local y regional. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 4 de diciembre.
Organizado por el área de Jóvenes Empresarios del CeCIP, el encuentro busca vincular a jóvenes empresarios, emprendedores y pymes entrerrianas con empresas de distintas regiones del país, promoviendo el intercambio comercial, la apertura de nuevos mercados y la generación de oportunidades de negocios. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad, CAME, FEDER y el Gobierno de Entre Ríos.
El presidente del CeCIP, Marcelo Quiroga, destacó que la propuesta “surgió del trabajo impulsado por Jóvenes Empresarios del CeCIP, en coordinación con la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad, y el acompañamiento activo de CAME, FEDER y el Gobierno provincial”.
El secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao, subrayó que la Municipalidad “acompaña esta actividad que promueven jóvenes empresarios y que tiene como objetivo una ronda de negocios, que es básicamente un intercambio que acerca la oferta y la demanda y genera oportunidades a futuro”. Asimismo, resaltó que la gestión de Rosario Romero sostiene una política de apoyo al sector privado, con medidas incluidas en el Presupuesto y la nueva estructura tributaria, como la eliminación de los derechos de publicidad y ocupación de la vía pública y la baja de la Tasa de Alumbrado, lo que tendrá un impacto favorable en el sector comercial.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, señaló que el Municipio considera esta jornada “una actividad muy importante” y remarcó que la gestión trabaja desde el inicio para acompañar y facilitar el desarrollo económico, productivo e industrial. “Este es un buen ejemplo porque favorece la consolidación y el escalamiento de nuestras pymes”, afirmó.
Por su parte, el presidente de Jóvenes Empresarios del CeCIP, Esteban Danessi, valoró que esta edición constituye “una acción concreta y necesaria en un año económicamente complejo”, permitiendo ofrecer una propuesta que impulse el desarrollo productivo y comercial. También destacó el aporte estratégico de CAME, FEDER y el Gobierno provincial para ampliar la convocatoria y potenciar los beneficios para el sector pyme.
Las entidades organizadoras coincidieron en que Paraná Comercia será una herramienta clave para dinamizar la actividad comercial, fortalecer la articulación entre empresas y consolidar un espacio de encuentro indispensable para el crecimiento económico de la ciudad y la región.