Maran Suites & Towers

Paraná: la Municipalidad depositó 223 millones de pesos para sostener el transporte urbano

Redacción | 04/09/2025 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná informó que realizó en tiempo y forma el depósito de los aportes destinados al financiamiento del sistema de transporte urbano de pasajeros.

El monto transferido asciende a 223 millones de pesos e incluye la cobertura del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU), además de otros fondos destinados al sostenimiento del servicio de transporte público en la ciudad.

Tags:, , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X