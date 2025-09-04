Paraná: la Municipalidad depositó 223 millones de pesos para sostener el transporte urbano
La Municipalidad de Paraná informó que realizó en tiempo y forma el depósito de los aportes destinados al financiamiento del sistema de transporte urbano de pasajeros.
El monto transferido asciende a 223 millones de pesos e incluye la cobertura del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU), además de otros fondos destinados al sostenimiento del servicio de transporte público en la ciudad.