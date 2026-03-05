Paraná: la Municipalidad avanza con obras para mejorar la conectividad vial
En el marco del programa de mejoramiento de la trama vial, la Municipalidad de Paraná realizó la apertura de sobres para nuevas obras en la zona centro y en los principales corredores viales de la ciudad. El objetivo es sostener una calzada pavimentada segura que permita circular adecuadamente durante todo el año, garantizando condiciones de accesibilidad y seguridad para los vecinos.
Los proyectos permitirán continuar con la mejora y recuperación de la trama vial urbana, en sectores donde se registra mayor circulación y demanda de mantenimiento. “El Municipio reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en obras públicas, con fondos 100% paranaenses”, destacó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
El funcionario explicó que los trabajos se concentrarán en dos sectores estratégicos de la ciudad: la zona céntrica y los principales corredores de tránsito. “Los trabajos de recuperación de trama vial atienden a dos sectores de la ciudad donde hay mayor demanda, tanto en zona centro como en corredores principales. El objetivo es mejorar las condiciones de las arterias y brindar mayor seguridad para la ciudadanía”, señaló.
Las intervenciones corresponden a los proyectos “Repavimentación y Recuperación de Trama Vial – Etapa 2” y “Mejoramiento de la Trama Vial – Corredores Principales”.
Las obras incluyen bacheo, recuperación de calzadas y tareas complementarias, como bacheo en caliente con material asfáltico, reparación de pavimento de hormigón, reconstrucción de cordones cuneta y rampas peatonales, además de otras intervenciones que puedan surgir durante la ejecución.
También se prevé la reparación de cañerías de agua y cloaca que presenten pérdidas, con el fin de prolongar la vida útil de las calles intervenidas y evitar futuros deterioros en la calzada.
El plazo de ejecución de ambas obras es de 180 días corridos.