Maran Suites & Towers

Paraná: la Municipalidad avanza con obras para mejorar la conectividad vial

Redacción | 05/03/2026 | Paraná | No hay comentarios

En el marco del programa de mejoramiento de la trama vial, la Municipalidad de Paraná realizó la apertura de sobres para nuevas obras en la zona centro y en los principales corredores viales de la ciudad. El objetivo es sostener una calzada pavimentada segura que permita circular adecuadamente durante todo el año, garantizando condiciones de accesibilidad y seguridad para los vecinos.

Los proyectos permitirán continuar con la mejora y recuperación de la trama vial urbana, en sectores donde se registra mayor circulación y demanda de mantenimiento. “El Municipio reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en obras públicas, con fondos 100% paranaenses”, destacó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

El funcionario explicó que los trabajos se concentrarán en dos sectores estratégicos de la ciudad: la zona céntrica y los principales corredores de tránsito. “Los trabajos de recuperación de trama vial atienden a dos sectores de la ciudad donde hay mayor demanda, tanto en zona centro como en corredores principales. El objetivo es mejorar las condiciones de las arterias y brindar mayor seguridad para la ciudadanía”, señaló.

Las intervenciones corresponden a los proyectos “Repavimentación y Recuperación de Trama Vial – Etapa 2” y “Mejoramiento de la Trama Vial – Corredores Principales”.

Las obras incluyen bacheo, recuperación de calzadas y tareas complementarias, como bacheo en caliente con material asfáltico, reparación de pavimento de hormigón, reconstrucción de cordones cuneta y rampas peatonales, además de otras intervenciones que puedan surgir durante la ejecución.

También se prevé la reparación de cañerías de agua y cloaca que presenten pérdidas, con el fin de prolongar la vida útil de las calles intervenidas y evitar futuros deterioros en la calzada.

El plazo de ejecución de ambas obras es de 180 días corridos.

Tags:, , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X