Paraná: intervención programada en caño maestro de agua en Rondeau y Circunvalación
Este jueves, personal municipal llevará a cabo una obra planificada sobre el acueducto de impulsión de 750 mm, que transporta agua potabilizada desde la planta Echeverría hasta el centro de distribución Ramírez, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y seguridad en el tramo intervenido.
Las tareas forman parte de un plan integral que incluye la construcción de un conducto pluvial paralelo a la cañería, relleno y estabilización del terreno, y la posterior repavimentación de la arteria. La intervención se extenderá hasta la tarde.
Por esta razón, durante el día podrían registrarse baja presión o cortes temporales de agua en algunos sectores abastecidos desde los centros de distribución Ramírez y Ejército. La zona afectada comprende desde Ayacucho y Artigas hacia el oeste de la ciudad, así como la zona Sur de Avenida de las Américas y las vecinales General Espejo y Paracao.
Se recomienda a los usuarios de estas áreas hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, para garantizar el suministro para las actividades esenciales del hogar.