Paraná intensifica el bacheo y las reparaciones viales en el área céntrica y corredores principales
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, precisó que durante toda la semana se desarrollan trabajos intensivos para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial de los paranaenses.
“El objetivo es trabajar de manera intensiva durante toda la semana para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial de todos los paranaenses. En ese marco, además de reparaciones sanitarias y bacheo en el área central, también avanzamos en señalización vial, retiro de cartelería en desuso y demarcación de sendas peatonales”, señaló Hirschfeld.
En este contexto, se ejecutan tareas de bacheo y recuperación de la traza vial en distintos sectores de la ciudad.
En calle Urquiza, entre Ramírez y La Rioja, se trabaja sobre media calzada con recalce de badenes y bacheo.
En 25 de Junio, desde Catamarca hasta Mendoza, se realizan trabajos de bacheo profundo y reparación de conductos de agua y cloaca.
Además, se interviene en calle Corrientes, antes de La Paz, y en la intersección de Italia y Bavio, donde se lleva adelante la reconstrucción de la red cloacal.
El subsecretario de Servicios Públicos, Daniel Clivio, detalló que en la zona céntrica se detectaron deformaciones y hundimientos de la calzada por fallas en instalaciones sanitarias antiguas.
“En la zona céntrica detectamos deformaciones y hundimientos de la calzada producto de averías en sanitarios antiguos. La erosión provocada por el agua generó problemas en la base y subbase, que estamos abordando de manera integral”, explicó Clivio.
En paralelo, la Dirección de Conservación Vial sostiene tareas de saneamiento y bacheo en corredores principales como Don Bosco, Churruarín, Almirante Brown, O’Higgins, División de los Andes, Miguel David y Jorge Newbery.
“Semanalmente trabajamos con más de 100 toneladas de asfalto”, agregó el funcionario.
Las intervenciones continuarán en los próximos días y se prevé su finalización antes del fin de semana, con la intención de liberar las calzadas afectadas.
Desde el área de Servicios Públicos se solicitó a la ciudadanía circular con precaución por las zonas de obra o, en lo posible, optar por vías alternativas.